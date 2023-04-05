أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن معدل الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن معدل الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من مجموع الحقول اقترب من أعتاب 90 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وأشارت المؤسسة، إلى أن مستوى الإنتاج بلغ 87 ألف برميل من النفط الخام، موضحة أن الزيادة جاءت في إطار الرفع من معدلات الإنتاج وتحقيقًا للاستراتيجية التي يسعى مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذها.

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