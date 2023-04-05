عقدت لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، التابعة لمجلس الدولة، اليو

عقدت لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، التابعة لمجلس الدولة، اليوم الأربعاء اجتماعا، برئاسة عضو المجلس، عمر أبوليفة، تم خلاله مناقشة الآلية التي سيتم بها صياغة القوانين المنظمة للانتخابات القادمة، تمهيدًا للقاء اللجنة المناظرة التابعة لمجلس النواب، وذلك في إطار التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقًا للتعديل الدستوري الثالث عشر، والمقرر أن تُجرى قبل نهاية هذا العام.

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