قال المبعوث الأممي عبد اللهِ باتيلي، خلال زيارة قام بها اليوم الأربعاء، إلى جامع

قال المبعوث الأممي عبد اللهِ باتيلي، خلال زيارة قام بها اليوم الأربعاء، إلى جامعة بنغازي، إن إصلاح المباني التي دمرتها الحرب والاستثمار في التعليم أمران بالغا الأهمية للشباب في ليبيا، وتابع “حان وقت إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات التعليم على مصراعيها”، وأضاف باتيلي “خلال الجولة، أطلعني رئيس جامعة بنغازي عز الدين الدرسي ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار الأستاذ حاتم العريبي، على المشاريع قيد الإنجاز”.

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