أعلنت مديرية أمن طرابلس، الأربعاء، وفاة امرأة وإصابة أخرى بجروح بليغة؛ بعد أن صد

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الأربعاء، وفاة امرأة وإصابة أخرى بجروح بليغة؛ بعد أن صدمتهما سيارة في طريق عين زارة، نتيجة السرعة الزائدة، لافتة إلى أن السائق سلم نفسه، داعية سائقي المركبات والمترجلين بالالتزام والتقيد بقوانين وآداب المرور.

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