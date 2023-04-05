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أعلنت مديرية أمن طرابلس، الأربعاء، وفاة امرأة وإصابة أخرى بجروح بليغة؛ بعد أن صد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الأربعاء، وفاة امرأة وإصابة أخرى بجروح بليغة؛ بعد أن صدمتهما سيارة في طريق عين زارة، نتيجة السرعة الزائدة، لافتة إلى أن السائق سلم نفسه، داعية سائقي المركبات والمترجلين بالالتزام والتقيد بقوانين وآداب المرور.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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