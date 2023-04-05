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قال المبعوث الأممي، عبد اللهِ باتيلي، إن الانسحاب المنسق والمتسلسل والمتزامن وال

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال المبعوث الأممي، عبد اللهِ باتيلي، إن الانسحاب المنسق والمتسلسل والمتزامن والمتوازن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، إلى جانب تعزيز أمن الحدود، سيسهم في السلام والاستقرار والتعاون البنّاء والازدهار في ليبيا والمنطقة، داعيا إلى تخصيص الموارد المالية والمساعدة الفنية اللازمة لتجنب الآثار السلبية على البلدان الأصلية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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