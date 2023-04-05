قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم اعتراض 344 مهاجراً في البحر، في الفترة من 26 مارس حتى الأول من إبريل الجاري، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى ميناءي طرابلس وزوارة، لافتة إلى أن العام 2023 شهد منذ بدايته إعادة 4241 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، حتى تاريخه.

#الحدث_الليبي