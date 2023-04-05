قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إن الأسواق المحلية تعج في الفترة الأخيرة ب

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إن الأسواق المحلية تعج في الفترة الأخيرة باللحوم الهندية المجمدة، منها لحوم ذات جودة وأخرى عديمة الجودة.

وأكّد المركز أن المستهلك في خطر ما لم تتدخل الجهات المختصة، ويتم وضع آليه محددة تضبط عملية التوريد؛ مشددا على أهمية حظر توريد اللحم المفروم والمقطع إلى قطع صغيرة لمجهولية مصدرها وحماية للمستهلك.

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