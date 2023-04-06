أكدت مراقبة الآثار في مدينة بنغازي، أنها لم تتلقّ أي ردود من الجهات المعنية بعمل

أكدت مراقبة الآثار في مدينة بنغازي، أنها لم تتلقّ أي ردود من الجهات المعنية بعمليات إزالة المباني التاريخية في وسط المدينة رغم مراسلاتها إلى عميد البلدية وجهاز إعمار المدينة. وشددت المراقبة، على ضرورة تكاتف الجهود من كل الجهات ذات العلاقة، لتوجيه مذكرات توضيحية بالقيمة والأهمية لتلك المباني وكيفية معالجة الأمور لإعادة إحياء هذا الإرث العمراني التاريخي.

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