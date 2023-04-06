تَسلَم مصرف الدم المركزي بنغازي، عدد 20 ألف كيس دم ثلاثي من النوعية المستخدمة في حالات الطوارئ والعمليات الدقيقة والكبرى، من أصل 35 ألف كيس مخصصة فقط لمراكز الدم المركزية لتتمكن من تقديم خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة. ومن المقرر أن يتولى المصرف مهمة تغذية المراكز الطبية والمستشفيات بأكياس الدم وتوزيعها حسب القدرة الاستيعابية لكل مستشفى؛ لتغطية العجز القائم بسبب عدم توفرها بالسوق المحلي.

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