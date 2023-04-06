أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي، نيكو

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، على موقف مصر الثابت للقضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي، كما أكد على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، مشددا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

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