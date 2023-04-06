دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، عمداء البلديات للمساهمة من أجل إجرا

دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، عمداء البلديات للمساهمة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال هذا العام وقال إنه من الضروري بدء عهد جديد من المصالحة الوطنية في كل المناطق الليبية، وأضاف “تكفي عشر سنوات من الصراع! تكفي عشر سنوات من هذه الأزمة في ليبيا”، وتابع: آن الأوان لتوفير الظروف لنهضة ليبيا من جديد.

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