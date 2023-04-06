دعا رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إلى تفعيل مصلحة التخطيط العمراني وتطوي

دعا رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إلى تفعيل مصلحة التخطيط العمراني وتطوير عناصرها، وذلك لتستطيع المصلحة القيام بدورها في تنظيم وتطوير المدن والمناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، أن «توقف عمل المصلحة خلال السنوات الماضية ووجود ظروف استثنائية مرت بها بلادنا، ساهم في زيادة العشوائية والتأخر في استكمال إجراءات الجيل الثالث».

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