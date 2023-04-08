اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي”، أن اجتماع القيادات العسكرية وال

اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي”، أن اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب البلاد في بنغازي، رمز لوحدة وسيادة ليبيا؛ حاثاً المشاركين على عدم خذلان الشعب الليبي، من خلال مواصلة السير على طريق السلام دون تراجع، مشددا على أن إصرار المشاركين في الاجتماع على دعم مساعي الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة الحالية، أمرٌ مطلوب.

#الحدث_الليبي