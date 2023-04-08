ذكر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بمدينة غدامس، قيام عناصره بتفقد الموقع ا

ذكر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بمدينة غدامس، قيام عناصره بتفقد الموقع الأثرى رأس الغول، الواقع في المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر، بعد ورود معلومات تفيد بمحاولات تخريبية لبعض أجزاء الموقع، وبحسب الحساب الرسمي للجهاز، فقد تمت معاينة الموقع وتم تحديد فرق خاصة بالحماية والمتابعة لهذا الصرح الأثري على حد وصفها.

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