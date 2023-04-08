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ذكر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بمدينة غدامس، قيام عناصره بتفقد الموقع ا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذكر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بمدينة غدامس، قيام عناصره بتفقد الموقع الأثرى رأس الغول، الواقع في المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر، بعد ورود معلومات تفيد بمحاولات تخريبية لبعض أجزاء الموقع، وبحسب الحساب الرسمي للجهاز، فقد تمت معاينة الموقع وتم تحديد فرق خاصة بالحماية والمتابعة لهذا الصرح الأثري على حد وصفها.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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