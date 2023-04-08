أعلنت شركة الزواية لتكرير النفط، اتفاقها مع شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، بشأن تطوير مصنع خلط وتعئبة الزيوت التابع لشركة الزاوية، وبحسب الحساب الرسمي للشركة، فقد شهد الاجتماع مناقشة إمكانية تزويد مصنع خلط الزيوت الجديد التابع لشركة الزاوية بمادة البولي إثيلين مرتفع الكثافة لتصنيع عبوات الزيوت بالمصنع على حسب ما جاء البيان.

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