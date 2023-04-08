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أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية حصولها على حكم من محكمة التعقيب التونسية يوق

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية حصولها على حكم من محكمة التعقيب التونسية يوقف تنفيذ حكم تحكيم ضد الدولة الليبية. في الحكم الذي حصلت عليه شركة “سيبا بلاست” التونسية في أبريل 2015، والذي ألزم الدولة الليبية بدفع مبلغ 274 مليون يورو.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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