أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية حصولها على حكم من محكمة التعقيب التونسية يوق

أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية حصولها على حكم من محكمة التعقيب التونسية يوقف تنفيذ حكم تحكيم ضد الدولة الليبية. في الحكم الذي حصلت عليه شركة “سيبا بلاست” التونسية في أبريل 2015، والذي ألزم الدولة الليبية بدفع مبلغ 274 مليون يورو.

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