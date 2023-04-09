أصدر المجلس الأعلى للقضاء، قرارا يقضي بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة على المحكوم ع

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، قرارا يقضي بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة على المحكوم عليه ممن أمضى نصف المدة على الأقل، أو بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوز

عمره الـ60 سنة.

وأكد المجلس، الأحد، أن قرار العفو لا ينطبق على المحكوم عليهم في الجرائم المتعلقة بالإرهاب، والتي تمس أمن الدولة، وجرائم القصاص والحدود والقتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف، وجرائم السرقة بالإكراه، وجرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبته 5 سنوات.

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