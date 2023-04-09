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أعلن وزير التعليم العالي بحكومة الدبيبة أن إجمالي عدد المستفيدين من منحة الطلاب

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن وزير التعليم العالي بحكومة الدبيبة أن إجمالي عدد المستفيدين من منحة الطلاب الجامعية نحو 218 ألفا و475 طالبا وطالبة، جرى إصدار بطاقة مصرفية على ثلاث دفعات. مشيرا إلى وجود 188 ألفا و714 طالبا وطالبة لديهم مشكلات تقنية في التسجيل.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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