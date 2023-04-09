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صورة “مريبة” لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وإلى جانبها زجاجة كحول تثير

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

🔴 صورة “مريبة” لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وإلى جانبها زجاجة كحول تثير موجة من الجدل بين الليبيين 🔴 الصورة التي حظيت بمئات المشاركات وعشرات آلاف التعليقات على مواقع التواصل تبين أنها مركّبة تماماً 🔴 النسخة الأصلية للصورة تعود لزيارة إلى الأكاديمية الليبية للصناعات التقليدية ولا أثر فيها لأي مشروبات لتفاصيل أكثر | https://hdth.tv/yknbt
#الحدث

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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