🔴 صورة “مريبة” لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وإلى جانبها زجاجة كحول تثير موجة من الجدل بين الليبيين 🔴 الصورة التي حظيت بمئات المشاركات وعشرات آلاف التعليقات على مواقع التواصل تبين أنها مركّبة تماماً 🔴 النسخة الأصلية للصورة تعود لزيارة إلى الأكاديمية الليبية للصناعات التقليدية ولا أثر فيها لأي مشروبات لتفاصيل أكثر | https://hdth.tv/yknbt

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