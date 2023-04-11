جانب من انتشار الدوريات الصحراوية لغرفة عمليات الجنوب واللواء طارق بن زياد المُع

جانب من انتشار الدوريات الصحراوية لغرفة عمليات الجنوب واللواء طارق بن زياد المُعزّز على المناطق الحدودية الممتدة من الجزائر مروراً بالنيجر إلى تشاد ، وذلك وكذلك لتأمين المناطق الحدودية وضبط الأمن والأستقرار والقضاء على المهربين وتجار البشر.

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