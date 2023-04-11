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جانب من انتشار الدوريات الصحراوية لغرفة عمليات الجنوب واللواء طارق بن زياد المُع

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جانب من انتشار الدوريات الصحراوية لغرفة عمليات الجنوب واللواء طارق بن زياد المُعزّز على المناطق الحدودية الممتدة من الجزائر مروراً بالنيجر إلى تشاد ، وذلك وكذلك لتأمين المناطق الحدودية وضبط الأمن والأستقرار والقضاء على المهربين وتجار البشر.
#الحدث_الليبي





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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