عاجل

يلتقي الأهلي طرابلس بعد أقل من ساعة نظيره طلائع الجيش المصري، لحساب جولة الإياب

تم النشر منذُ 58 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

يلتقي الأهلي طرابلس بعد أقل من ساعة نظيره طلائع الجيش المصري، لحساب جولة الإياب من منافسات البطولة العربية للأندية، ويتطلع الأهلي طرابلس للظفر بورقة التأهل مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور ومعززا بنتيجة الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك