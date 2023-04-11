يلتقي الأهلي طرابلس بعد أقل من ساعة نظيره طلائع الجيش المصري، لحساب جولة الإياب من منافسات البطولة العربية للأندية، ويتطلع الأهلي طرابلس للظفر بورقة التأهل مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور ومعززا بنتيجة الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف.

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