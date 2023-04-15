عاجل > المنقوش : شكلنا فريق لمتابعة الأوضاع في #الخرطوم و التنسيق بين بعثتنا مع الجهات المعنية في #طرابلس

عاجل > المنقوش : شكلنا فريق لمتابعة الأوضاع في #الخرطوم و التنسيق بين بعثتنا هناك مع الجهات المعنية في #طرابلس لحماية جاليتنا اذا تدهورت الأوضاع الأمنية. #ليبيا #المرصد ( بيان )
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ليبيا مباشر
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