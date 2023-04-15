عاجل

عاجل > المنقوش : شكلنا فريق لمتابعة الأوضاع في #الخرطوم و التنسيق بين بعثتنا مع الجهات المعنية في #طرابلس

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > المنقوش : شكلنا فريق لمتابعة الأوضاع في #الخرطوم و التنسيق بين بعثتنا هناك مع الجهات المعنية في #طرابلس لحماية جاليتنا اذا تدهورت الأوضاع الأمنية. #ليبيا #المرصد ( بيان )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك