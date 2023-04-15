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حدث في مثل هذا اليوم 15 أبريل. انعقاد المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة في

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حدث في مثل هذا اليوم 15 أبريل. انعقاد المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة في العاصمة الغانية أكرا ، وحضره ثمانية رؤساء دول أفريقية مستقلة، ويعتبر هذا المؤتمر نواة لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.
وقد تمخض عن هذا المؤتمر القرارات الآتية:
– المحافظة على السيادة الإقليمية للدول الأعضاء.
– الاعتراف بحق الشعب الجزائري في الاستقلال.
– المطالبة بإعلان موحّد لحصول الدول الإفريقية غير المستقلة على استقلالها، تماشياً مع رغبة شعوبها وميثاق الأمم المتحدة.
#الحدث_الليبي

حدث في مثل هذا اليوم 15 أبريل. انعقاد المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة في العاصمة الغانية أكرا ، وحضره ثمانية رؤساء دول أفريقية مستقلة، ويعتبر هذا المؤتمر نواة لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.
وقد تمخض عن هذا المؤتمر القرارات الآتية:
– المحافظة على السيادة الإقليمية للدول الأعضاء.
– الاعتراف بحق الشعب الجزائري في الاستقلال.
– المطالبة بإعلان موحّد لحصول الدول الإفريقية غير المستقلة على استقلالها، تماشياً مع رغبة شعوبها وميثاق الأمم المتحدة.

#الحدث_المغاربي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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