حدث في مثل هذا اليوم 15 أبريل. انعقاد المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة في العاصمة الغانية أكرا ، وحضره ثمانية رؤساء دول أفريقية مستقلة، ويعتبر هذا المؤتمر نواة لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.

وقد تمخض عن

هذا المؤتمر القرارات الآتية:

– المحافظة على السيادة الإقليمية للدول الأعضاء.

– الاعتراف بحق الشعب الجزائري في الاستقلال.

– المطالبة بإعلان موحّد لحصول الدول الإفريقية غير المستقلة على استقلالها، تماشياً مع رغبة شعوبها وميثاق الأمم المتحدة.

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