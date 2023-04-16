يخوض منتخب ليبيا لكرة الصالات اليوم الأحد، على تمام الساعة التاسعة مساء، مواجهة ودية أمام منتخب مصر، على الصالة المغطاة باستاد اتحاد الشرطة بالقاهرة، وذلك استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية شهر مايو المقبل.

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