عيد الفطر 2023.. السعودية تحدد تاريخ تحري هلال شوال

تقرر أن يكون مساء يوم الخميس القادم 29 / 9 / 1444هـ الموافق 20 / 4 / 2023م، موعدا لتحرِّي رؤية هلال شهر شوال، بحسب ما دعت إليه المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين.

كما دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال، مساء يوم الخميس 29 / 9 / 1444هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 20 / 4 / 2023م.

وأهابت المحكمة ذاتها بمن رأى الهلال بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير،

أن يبلغ أقرب محكمة إليه ويسجل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وفي إطار كسب الأجر والثواب والتعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين، ناشدت المحكمة العليا في السعودية كل من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض.