رسميا.. دولة تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا عن أن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة أستراليا.

وقال المجلس أن الاعلان يأتي نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، وذلك كما ورد في نص البيان الذي أصدره المجلس.

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