أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول إنتاج النفط الخام إلى مليون و200 ألف برميل يوم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول إنتاج النفط الخام إلى مليون و200 ألف برميل يوميًا، فيما بلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت المؤسسة، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 960 مليون قدم مكعب.

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