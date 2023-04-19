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المركز الوطني للأرصاد الجوية: تسجل درجات الحرارة القصوى ارتفاعا ملحوظا على المنا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية: تسجل درجات الحرارة القصوى ارتفاعا ملحوظا على المناطق الغربية حيث تتراوح على مناطق الشمال الغربي ما بين (27– 32) م، وتكون على مناطق شرق ليبيا ما بين (19-23) م وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين (30-36) م.
# الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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