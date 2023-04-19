قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، “إن التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا ، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، هو الحل الوحيد نحو سلام دائم”. واعتبر بوريطة، في مداخلة له، أمس الثلاثاء،

خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي، حول المصالحة الوطنية في ليبيا، “أن إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن هو الكفيل بتشكيل حكومة شرعية منتخبة”.

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