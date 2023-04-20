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أعلنت شركة الكهرباء، الخميس، وصول 346 محول توزيع إلى مخازنها في “القره بوللي”، ق

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت شركة الكهرباء، الخميس، وصول 346 محول توزيع إلى مخازنها في “القره بوللي”، قادمة من تونس عبر معبر “رأس جدير” الحدودي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوفير كافة الاحتياجات والمعدات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع لتحسين أدائها ورفع كفاءتها.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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