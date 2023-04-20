أعلنت شركة الكهرباء، الخميس، وصول 346 محول توزيع إلى مخازنها في “القره بوللي”، ق

أعلنت شركة الكهرباء، الخميس، وصول 346 محول توزيع إلى مخازنها في “القره بوللي”، قادمة من تونس عبر معبر “رأس جدير” الحدودي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوفير كافة الاحتياجات والمعدات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع لتحسين أدائها ورفع كفاءتها.

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