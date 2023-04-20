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فيديو > الغرياني يعلن عيد سنة 2012 عند 29 يومًا من رمضان رغم عدم ثبوت الرؤية و ثبوتها في الدول العربية

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو > الغرياني يعلن عيد سنة 2012 عند 29 يومًا من رمضان رغم عدم ثبوت الرؤية و ثبوتها في الدول العربية و المجاورة مع وجود الهلال في الأفق دون رؤية كما حدث اليوم تمامًا مناقضًا بذلك فتواه لذلك العيد عن هذا العيد . #ليبيا #المرصد #الأرشيف

 

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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