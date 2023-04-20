عاجل • ليبيا الان فيديو > الغرياني يعلن عيد سنة 2012 عند 29 يومًا من رمضان رغم عدم ثبوت الرؤية و ثبوتها في الدول العربية تم النشر منذُ 27 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر فيديو > الغرياني يعلن عيد سنة 2012 عند 29 يومًا من رمضان رغم عدم ثبوت الرؤية و ثبوتها في الدول العربية و المجاورة مع وجود الهلال في الأفق دون رؤية كما حدث اليوم تمامًا مناقضًا بذلك فتواه لذلك العيد عن هذا العيد . #ليبيا #المرصد #الأرشيف https://www.libyaakhbar.com/wp-content/uploads/2023/04/FDownloader.Net-638609251413641360p.mp4 FacebookTwitterWhatsAppEmail
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