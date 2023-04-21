عاجل > مصدر من الأوقاف لـ #المرصد : ننصح المواطنين باخراج الزكاة و قضاء حاجياتهم تحسبًا لإعلان مُرتقب من القضاء .

المصدر : ماحدث اليوم فتنة كبرى أثارها المفتي السابق الفاقد للأهلية ونجله و مجموعته .

📌 ما أقدم عليه الغرياني ليس مجرد خلاف أو تباين بل له دوافع أبعد تمس بوحدة البلاد والمجتمع .

📌 شق الصف ليس غريبًا عن الغرياني و لكننا استغربنا سرعة انسياق الحكومة خلفه وهي تعلم أن لجانه لا تغطي كل البلاد بسبب توجهاته السياسية .

المصدر : الأوقاف وجهت مكاتبها في البلديات بتجهيز الساحات لصلاة العيد .