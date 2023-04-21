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شاهد بالفيديو.. مواطن يوثق هلال عيد الفطر من مدينة الكفرة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيما يلي مواطن يوثق هلال العيد بالفيديو في مدينة #الكفرة جنوب شرق ليبيا واضحاً ويرى بالعين المجردة. #فيسبوك

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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