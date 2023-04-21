عضو بدار الافتاء: كبر الهلال أو صغره ليس معيارًا للحكم لدى أهل العلم

خبر | عبدالغني بن سعيدان عضو لجنة افتاء الغرياني تعليقًا على صور هلال 1 شوال كبيرًا في دول الجوار الستة : كبر الهلال أو صغره ليس معيارًا للحكم لدى أهل العلم . #ليبيا #المرصد ( تصريح )
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ليبيا مباشر
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