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عضو بدار الافتاء: كبر الهلال أو صغره ليس معيارًا للحكم لدى أهل العلم

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | عبدالغني بن سعيدان عضو لجنة افتاء الغرياني تعليقًا على صور هلال 1 شوال كبيرًا في دول الجوار الستة : كبر الهلال أو صغره ليس معيارًا للحكم لدى أهل العلم . #ليبيا #المرصد ( تصريح )

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ليبيا مباشر

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