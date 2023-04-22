يستأنف الدوري الممتاز لكرة القدم، الأسبوع الحالي بإقامة عدد من المباريات للمجموع

يستأنف الدوري الممتاز لكرة القدم، الأسبوع الحالي بإقامة عدد من المباريات للمجموعة الثانية، حيث يواجه الاتحاد نظيره السويحلي بملعب مصراتة، فيما يلتقي الأهلي طرابلس نظيره الأولمبي على ملعب الجميل، في أهم مباريات المجموعة للأسبوع الحالي.

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