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يستأنف الدوري الممتاز لكرة القدم، الأسبوع الحالي بإقامة عدد من المباريات للمجموع

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

يستأنف الدوري الممتاز لكرة القدم، الأسبوع الحالي بإقامة عدد من المباريات للمجموعة الثانية، حيث يواجه الاتحاد نظيره السويحلي بملعب مصراتة، فيما يلتقي الأهلي طرابلس نظيره الأولمبي على ملعب الجميل، في أهم مباريات المجموعة للأسبوع الحالي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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