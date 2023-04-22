يحتفل العالم في 22 أبريل من كل عام، بيوم الأرض حسب قرار الأمم المتحدة، لإظهار ال

يحتفل العالم في 22 أبريل من كل عام، بيوم الأرض حسب قرار الأمم المتحدة، لإظهار الدعم لحماية الطبيعة، وتشجيع الشركات والحكومات والمواطنين على الالتزام بالتدابير البيئية السليمة.

بهذه المناسبة نعرض عليكم كمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الدول المغاربية.

#الحدث_الليبي