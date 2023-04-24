عاجل > مصدر من مديرية أمن الزاوية: احتدام الاشتباكات بعد تراجع الطرفين عن قبول وساطة الأعيان لوقف اطلاق النار. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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