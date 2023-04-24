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#الزاوية: احتدام الاشتباكات بعد تراجع الطرفين عن قبول وساطة الأعيان لوقف اطلاق النار

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > مصدر من مديرية أمن الزاوية: احتدام الاشتباكات بعد تراجع الطرفين عن قبول وساطة الأعيان لوقف اطلاق النار. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

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