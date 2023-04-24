مصادر من أسرة محمد زعبية تؤكد اختـطافه رفقة أصيل بحير.. وعمّه : اللاعب مختفي من الخميس الماضي

ليبيا المستقبل: قالت مصادر من عائلة محمد زعبية مهاجم نادي الاتحاد والمنتخب الوطني، في تصريحات خاصة ل”ليبيا المستقبل” إن اللاعب تعرض بالفعل للاختطاف من جانب من وصفوهم ب”عناصر مسلحة”، مطالبين باطلاق سراحه فورًا، ومناشدين كافة الجهات المعنية والمسئولين بالدولة التدخل بشكل عاجل لإطلاق سراحه.

بينما كتب بشير زعبية عمّ اللاعب عبر صفحته الخاصة على “فيس بوك”: “سألني عدد من الأصدقاء على الخاص عن مدى صحة الخبر المتداول في بعض صفحات الـ«فيسبوك» بشأن خطف نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني، محمد زعبيه.. نعم انقطع الاتصال مع محمد منذ الخميس الماضي”.

وشهدت الساعات الماضية جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في ليبيا، بعدما ترددت أنباء على نطاق واسع حول اختفاء محمد زعبية مهاجم نادي الاتحاد، وتحدثت تقارير عن إلقاء القبض عليه من مسلحين تابعين لجهة غير معلومة حتى الآن، وتحدثت الأنباء عن إثناء القبض أيضًا على الفنان أصيل بحير الذي كان متواجدًا رفقة زعبية.

وأعربت الجماهير وصفحات منتمية لنادي الاتحاد عن قلقها البالغ حيال سلامة اللاعب، فيما يجري مسئولو نادي الاتحاد اتصالات مكثفة للاطمئنان على سلامة اللاعب وتحديد مكانه.