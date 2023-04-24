وجه رئيس الحكومة الليبية المكلف “فتحي باشاغا”، الاثنين، الشكر إلى المملكة العربي

وجه رئيس الحكومة الليبية المكلف “فتحي باشاغا”، الاثنين، الشكر إلى المملكة العربية السعودية على جهودها في إجلاء أفراد الجالية الليبية العالقين في السودان، وتسهيل عودتهم إلى ليبيا عبر أراضيها؛ مشدداً على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

#الحدث_الليبي