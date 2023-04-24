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وجه رئيس الحكومة الليبية المكلف “فتحي باشاغا”، الاثنين، الشكر إلى المملكة العربي

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وجه رئيس الحكومة الليبية المكلف “فتحي باشاغا”، الاثنين، الشكر إلى المملكة العربية السعودية على جهودها في إجلاء أفراد الجالية الليبية العالقين في السودان، وتسهيل عودتهم إلى ليبيا عبر أراضيها؛ مشدداً على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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