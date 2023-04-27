عاجل > المحتجون في #الزاوية يغلقون مصفاة النفط بالسواتر الترابية احتجاجًا على تردي الوضع الأمني وسيطرة المهربين عليها. #المرصد #ليبيا
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مصدر الخبر / المشهد
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