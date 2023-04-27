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المحتجون في #الزاوية يغلقون مصفاة النفط بالسواتر الترابية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > المحتجون في #الزاوية يغلقون مصفاة النفط بالسواتر الترابية احتجاجًا على تردي الوضع الأمني وسيطرة المهربين عليها. #المرصد #ليبيا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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