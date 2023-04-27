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بالفيديو.. ملخص الاحتجاجات وما حدث في الزاوية خلال الساعات الماضية

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ملخص فيديو > المحتجون في #الزاوية يغلقون المصفاة و يهتفون أمام المديرية بإقالة مدير الأمن

و يطردون سيارات مصفحة حاولت فتح بوابات الساحلي و يعلنون العصيان المدني منذ اليوم احتجاجًا على تفشي الجريمة بعد المقطع المسرب.

#ليبيا #المرصد

 

 

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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