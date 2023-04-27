عاجل • ليبيا الان بالفيديو.. ملخص الاحتجاجات وما حدث في الزاوية خلال الساعات الماضية تم النشر منذُ 4 دقائقاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر ملخص فيديو > المحتجون في #الزاوية يغلقون المصفاة و يهتفون أمام المديرية بإقالة مدير الأمن و يطردون سيارات مصفحة حاولت فتح بوابات الساحلي و يعلنون العصيان المدني منذ اليوم احتجاجًا على تفشي الجريمة بعد المقطع المسرب. #ليبيا #المرصد https://www.libyaakhbar.com/wp-content/uploads/2023/04/FDownloader.Net-189277323944191360p.mp4 FacebookTwitterWhatsAppEmail
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