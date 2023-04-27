عاجل ليبيا الان

اللواء 52 مشاة يبدي استعداده لحماية المواطنين المدنيين بمدينة #⁧‫الزاوية‬⁩

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اللواء 52 مشاة بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي يؤكد جاهزيته لتنفيذ أي تعليمات أو مهام قتالية تصدر له لحماية المواطنين المدنيين بمدينة #⁧‫الزاوية‬⁩.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك