اللواء 52 مشاة يبدي استعداده لحماية المواطنين المدنيين بمدينة #⁧‫الزاوية‬⁩

عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
حراك شباب الزاوية يدعو لتطبيق الحد على من عذّب الليبيين في المدينة
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / الوطن الليبية
إقفال طريق الطويبية منذ قليل وهو أخر ممر لطريق الساحلي الذي يربط #طرابلس #الزاوية
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا.. عميد طبرق يعلن صرف جميع مرتبات العاملين في البلدية
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
| أهالي الزاوية يحتجون على تعذيب ليبيين بشكل وحشي على يد مهاجرين أفارقة
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا المستقبل
أضف تعليقـك