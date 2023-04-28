رحلة سلام من “مصراتة” إلى “المنطقة الشرقية”

خبر | الشركة الليبية للحديد و الصلب #مصراتة تعلن تنظيم رحلة سياحية لموظفيها إلى المنطقة الشرقية لمدة أسبوع تحت شعار ” السلام الدائم ” لتعزيز الترابط الإجتماعي و تشجيع السياحة الداخلية . #ليبيا #المرصد