رحلة سلام من “مصراتة” إلى “المنطقة الشرقية”

خبر | الشركة الليبية للحديد و الصلب #مصراتة تعلن تنظيم رحلة سياحية لموظفيها إلى المنطقة الشرقية لمدة أسبوع تحت شعار ” السلام الدائم ” لتعزيز الترابط الإجتماعي و تشجيع السياحة الداخلية . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
باشاآغا يسلم عقيلة صالح مقترح حكومته بشأن إدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
المنطقة العسكرية الساحل الغربي تنفي قيام اللواء 52 مشاة بإطلاق النار على المحتجين في الزاوية
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
أحد أتباع الغرياني لـ”الليبيين”: زلزلوا الفيس بحملات تطالب الدبيبة بإقالة العباني
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر قمرين في سماء ليبيا، ما أثار حيرة
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك