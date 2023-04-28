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رحلة سلام من “مصراتة” إلى “المنطقة الشرقية”

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | الشركة الليبية للحديد و الصلب #مصراتة تعلن تنظيم رحلة سياحية لموظفيها إلى المنطقة الشرقية لمدة أسبوع تحت شعار ” السلام الدائم ” لتعزيز الترابط الإجتماعي و تشجيع السياحة الداخلية . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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