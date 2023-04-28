يستعد الأهلي طرابلس لشد الرحال إلى تونس، استعدادا لخوض نهائي كأس ليبيا ضد فريق ا

يستعد الأهلي طرابلس لشد الرحال إلى تونس، استعدادا لخوض نهائي كأس ليبيا ضد فريق الأخضر بملعب رادس، وكان الأهلي طرابلس قد خاض عدد من المباريات الودية في إطار الاستعداد لنهائي المسابقة، حيث فقد آخر لقاء له أمام أبوسليم بهدفين نظيفين.

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