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العباني: تنظيف دار الإفتاء وإزالة آيـة الله الغرياني واجب كإماطة الأذى عن الطريق قبل ان يدشن دولة ولاية الفقيه

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تدوينات | عقب مظاهرتهم اليوم رفضًا للمصالحة .. العباني : تنظيف دار الإفتاء و إزالة آية الله الغرياني واجب كإماطة الأذى عن الطريق قبل ان يدشن دولة ولاية الفقيه . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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