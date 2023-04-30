العباني: تنظيف دار الإفتاء وإزالة آيـة الله الغرياني واجب كإماطة الأذى عن الطريق قبل ان يدشن دولة ولاية الفقيه

تدوينات | عقب مظاهرتهم اليوم رفضًا للمصالحة .. العباني : تنظيف دار الإفتاء و إزالة آية الله الغرياني واجب كإماطة الأذى عن الطريق قبل ان يدشن دولة ولاية الفقيه . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
في ذكرى القرضابية.. باشاغا يؤكد على ضرورة التلاحم بين الليبيين لبناء الدولة
تم النشر منذُ 56 ثانية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
اجتماع أمني في صبراتة لمناقشة آثار الجدل حول تحديد موعد “عيد الفطر”
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
إطلاق سراح محمد زعبية مهاجم منتخب ليبيا المختطف
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
جريدة لندنية : معركة النفط في ليبيا.. أميركا تسحب البساط من تحت أقدام الأتراك
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
أضف تعليقـك