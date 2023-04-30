العباني: تنظيف دار الإفتاء وإزالة آيـة الله الغرياني واجب كإماطة الأذى عن الطريق قبل ان يدشن دولة ولاية الفقيه

تدوينات | عقب مظاهرتهم اليوم رفضًا للمصالحة .. العباني : تنظيف دار الإفتاء و إزالة آية الله الغرياني واجب كإماطة الأذى عن الطريق قبل ان يدشن دولة ولاية الفقيه . #ليبيا #المرصد