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أصدرت بلدية الكفرة قرارا بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان واتخاذ الإ

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أصدرت بلدية الكفرة قرارا بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان واتخاذ الإجراءات حيال أي مستجدات طارئة، ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة عضو المجلس البلدي مسعود عبدالله وعضوية مؤسسات أمنية وخدمية وأهلية.
#الحدث_الليبي



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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