أصدرت بلدية الكفرة قرارا بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان واتخاذ الإ

أصدرت بلدية الكفرة قرارا بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان واتخاذ الإجراءات حيال أي مستجدات طارئة، ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة عضو المجلس البلدي مسعود عبدالله وعضوية مؤسسات أمنية وخدمية وأهلية.

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