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رماية من مجهولين على الشابين حمزة الحاتمي ومهند السعداوي صباح اليوم

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رماية من مجهولين على الشابين حمزة الحاتمي ومهند السعداوي صباح اليوم في أحدى إستراحات منطقة النشيع أدت لمقتلهما في تاجوراء.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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