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نظمت جمعية النهوض بالصحراء التونسية، قافلة طبية متعددة الاختصاصات إلى مستشفى غدا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نظمت جمعية النهوض بالصحراء التونسية، قافلة طبية متعددة الاختصاصات إلى مستشفى غدامس. موضحة أن الفريق القافلة قام بعلاج 400 حالة طبية مجانية في اختصاصات العيون والحنجرة والانف والاذنين والمسالك البولية والقلب والشرايين والصحة الانجابية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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