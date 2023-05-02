نظمت جمعية النهوض بالصحراء التونسية، قافلة طبية متعددة الاختصاصات إلى مستشفى غدا

نظمت جمعية النهوض بالصحراء التونسية، قافلة طبية متعددة الاختصاصات إلى مستشفى غدامس. موضحة أن الفريق القافلة قام بعلاج 400 حالة طبية مجانية في اختصاصات العيون والحنجرة والانف والاذنين والمسالك البولية والقلب والشرايين والصحة الانجابية.

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