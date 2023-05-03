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أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تكثيف عمل دورياته الأمنية على الحدود الليبية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تكثيف عمل دورياته الأمنية على الحدود الليبية السودانية، ودعم التمركز الأمني بمنفذ العوينات البري بسبب الأحداث الجارية في السودان، تحسباً لاستغلال هذه الأوضاع من قبل الخارجين عن القانون؛ وفق الجهاز.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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