صاحب مسيرة حافلة بالعديد من الألقاب والبطولات، حفر بها اسمه واسم النادي الأهلي ف

صاحب مسيرة حافلة بالعديد من الألقاب والبطولات، حفر بها اسمه واسم النادي الأهلي في تاريخ الكرة الليبية والعربية، فقد حقق ما لم يحققه أي لاعب ليبي في تاريخ الكرة الليبية، تعرّف على مسيرة نجم الأهلي، أحمد بن صويد، من خلال هذا الفيديو.

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