عاجل

صاحب مسيرة حافلة بالعديد من الألقاب والبطولات، حفر بها اسمه واسم النادي الأهلي ف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صاحب مسيرة حافلة بالعديد من الألقاب والبطولات، حفر بها اسمه واسم النادي الأهلي في تاريخ الكرة الليبية والعربية، فقد حقق ما لم يحققه أي لاعب ليبي في تاريخ الكرة الليبية، تعرّف على مسيرة نجم الأهلي، أحمد بن صويد، من خلال هذا الفيديو.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك